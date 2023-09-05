«Зенит» и анимационная студия «Мельница» объявили о начале сотрудничества

Сегодня, 5 сентября, футбольный клуб «Зенит» и анимационная студия «Мельница» анонсировали начало обширного сотрудничества.

В рамках данного соглашения планируются масштабные проекты, которые обязательно порадуют футбольных болельщиков и поклонников популярного мультсериала.

Первым этапом сотрудничества стало интегрирование одного из персонажей мультфильма в состав футбольной команды «Зенит». Дружок Барбоскин теперь является полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды в анимационной вселенной.

Следующим шагом в совместной работе станет создание специального эпизода мультсериала, посвященного футболу и роли «Зенита» в жизни семьи Барбоскиных. Премьера этой новой серии состоится 15 сентября в 12:00 по петербургскому времени на официальных страницах клуба в социальной сети VK и на платформе YouTube.

Во второй половине сентября в официальных магазинах клуба появится эксклюзивная коллекция одежды под названием «Зенит х Барбоскины», разработанная специально для юных футболистов, а также для молодых болельщиков и болельщиц.

3 октября, перед матчем с калининградской командой «Балтика» на стадионе «Газпром Арена», состоится премьера данного эпизода. Все желающие смогут насладиться просмотром мультфильма на большом экране, сфотографироваться с персонажами сериала, а также получить автографы и подарки от клуба и студии «Мельница».