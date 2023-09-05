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Семак заявил, что «Зениту» нужны новые игроки для усиления атаки

Сине-бело-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ.
05 сентября 2023 11:59
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что санкт-петербургский клуб планирует купить ещё несколько футболистов для усиления атакующей линии.

Летнее трансферное окно в РПЛ открыто до 14 сентября.

«Нам бы не помешали один-два игрока, чтобы усилить наш атакующий потенциал. По позициям мы посмотрим, главное, чтобы уровень и качество игроков соответствовали амбициям клуба. Надеюсь, что всё-таки одного или двух игроков получится подписать», — цитирует Семака издание «Чемпионат».

Напомним, в текущее трансферное окно «Зенит» подписал контракты с голкипером Адамовым, защитниками Фернандесом и Эраковичем, а также с полузащитником Коваленко. По итогам первых семи туров сине-бело-голубые располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

источник: Чемпионат.com
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