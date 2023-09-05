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Матвей Сафонов объяснил, с чем связан успешный старт сезона «Краснодара»

«Быки» идут на первом месте в таблице.
05 сентября 2023 12:28
автор: Александр Бойченко

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов объяснил секрет успеха «быков» на старте сезона чемпионата России.

«Думаю, тренер просто нашел подход, который подходит именно нам. Все тренеры разные и по-разному преподносят информацию. Возможно, это подбор игроков, возможно, совокупность факторов, плюс, мы уделяем внимание мелочам. Думаю, из-за этого такая ситуация и складывается», — заявил Сафонов «СЭ».

Отметим, что «быки» идут на первом месте с 17 баллами. Ближайшие преследовали отстают на три балла - «Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит» (14).

В следующем матче «Краснодар» сыграет в Грозном против «Ахмата». Матч пройдет 16 сентября и начнется в 16:30 мск.

источник: «Спорт-Экспресс»
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