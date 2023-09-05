Матвей Сафонов объяснил, с чем связан успешный старт сезона «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов объяснил секрет успеха «быков» на старте сезона чемпионата России.

«Думаю, тренер просто нашел подход, который подходит именно нам. Все тренеры разные и по-разному преподносят информацию. Возможно, это подбор игроков, возможно, совокупность факторов, плюс, мы уделяем внимание мелочам. Думаю, из-за этого такая ситуация и складывается», — заявил Сафонов «СЭ».

Отметим, что «быки» идут на первом месте с 17 баллами. Ближайшие преследовали отстают на три балла - «Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит» (14).

В следующем матче «Краснодар» сыграет в Грозном против «Ахмата». Матч пройдет 16 сентября и начнется в 16:30 мск.