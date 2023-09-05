Вендел поставил цель попасть в сборную Бразилии перед ЧМ-2026

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что у него появилась цель попасть в сборную Бразилии перед проведением чемпионата мира 2026 года.

«Я хочу и дальше выделяться здесь и запомниться тренером сборной Бразилии. Я очень хочу иметь возможность принять участие в цикле к следующему чемпионату мира», — цитирует Вендела журналист Фабио Алейшо в своем Телеграм-канале.

В нынешнем сезоне РПЛ Вендел принял участие в четырех матчах «Зенита», в которых оформил 2+2 по системе «гол+пас». Действующий контракт 26-летнего хавбека с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, бразилец перешел из «Спортинга» в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,30 миллионов евро.