Вендел назвал причину своего отсутствия на летних сборах «Зенита»

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел объяснил, почему не приехал на летние сборы команды.

Ранее сообщалось, что футболист хочет покинуть команду и отказывается возвращаться в Россию. По данным СМИ, он вел переговоры с «Ромой».

«Это был период, который мне нужно было провести в Рио-де-Жанейро, так как у двух членов семьи были проблемы со здоровьем. И, к сожалению, они погибли. Они были для меня как мать и отец. Вот почему для меня было важно проводить немного больше времени со своей семьёй», — цитирует Вендела журналист Фабио Алейшо в своем Телеграм-канале.

В нынешнем сезоне РПЛ Вендел принял участие в четырех матчах «Зенита», в которых оформил 2+2 по системе «гол+пас». Действующий контракт 26-летнего хавбека с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, бразилец перешел из «Спортинга» в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,30 миллионов евро.