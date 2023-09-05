Мбаппе частично отказался от бонусов за лояльность и сэкономил «ПСЖ» 100 млн евро

Сегодня, 5 сентября, L’Équipe сообщает о том, что французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение отказаться от части бонусов, которые были положены ему по контракту с парижанами.

Летом стало известно, что Мбаппе отказался активировать опцию продления договора и был отстранен от первой команды. Отмечалось, что Килиан хочет перейти в «Реал». Позже сообщалось, что стороны сумели уладить конфликт, и футболист вернулся к тренировкам с первой командой и стал участвовать в матчах.

Переговоры о новом соглашении между форвардом и «ПСЖ» ещё не начались, но согласно информации источника, Мбаппе дал финансовые гарантии об отказе от солидной части бонуса за лояльность. Отмечается, что благодаря поступку Килиана экономия парижан составила 100 млн евро.