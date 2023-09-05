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Мбаппе частично отказался от бонусов за лояльность и сэкономил «ПСЖ» 100 млн евро

Форвард выступает за парижан с 2017 года.
05 сентября 2023 13:24
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 5 сентября, L’Équipe сообщает о том, что французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение отказаться от части бонусов, которые были положены ему по контракту с парижанами.

Летом стало известно, что Мбаппе отказался активировать опцию продления договора и был отстранен от первой команды. Отмечалось, что Килиан хочет перейти в «Реал». Позже сообщалось, что стороны сумели уладить конфликт, и футболист вернулся к тренировкам с первой командой и стал участвовать в матчах.

Переговоры о новом соглашении между форвардом и «ПСЖ» ещё не начались, но согласно информации источника, Мбаппе дал финансовые гарантии об отказе от солидной части бонуса за лояльность. Отмечается, что благодаря поступку Килиана экономия парижан составила 100 млн евро.

источник: L'Equipe
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