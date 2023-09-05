Карпин раскритиковал «Локомотив» за отношение к Пиняеву

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий перед товарищеским матчем с командой Египта.

В частности, он заявил, что не ставит перед собой задачу одержать победу любой ценой.

«Победа – важно, но не любой ценой. Мы не будем рисковать здоровьем футболистов. Например, Пиняева в «Локомотиве» ставят даже несмотря на проблемы. Мы так делать не будем», – цитирует тренера Sport24.ru.

Сборная России проведет два матча с Египтом: первый пройдет 7 сентября, второй – через четыре дня.