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Карпин раскритиковал «Локомотив» за отношение к Пиняеву

Специалист считает, что в московском клубе рискуют здоровьем игрока.
05 сентября 2023 14:17
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий перед товарищеским матчем с командой Египта.

В частности, он заявил, что не ставит перед собой задачу одержать победу любой ценой.

«Победа – важно, но не любой ценой. Мы не будем рисковать здоровьем футболистов. Например, Пиняева в «Локомотиве» ставят даже несмотря на проблемы. Мы так делать не будем», – цитирует тренера Sport24.ru.

Сборная России проведет два матча с Египтом: первый пройдет 7 сентября, второй – через четыре дня.

источник: Sport24.ru
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