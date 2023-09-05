Карпин не видит ничего плохого в тенденции на смену спортивного гражданства

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении.

«Не общался с Севикяном. Тенденция на смену гражданства? Смотрю на это нормально. С человеческой точки зрения не осуждаю этих футболистов», - приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, с 2016 по 2022 год Савикян выступал за юношеские и молодежные сборные России.

Ранее футболист нижегородского клуба отказался от приглашения в сборную России.