ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Пиняев признался, что не следил за Катаром на чемпионате мира

Сборная России сыгиает с Катаром и олимпийской сборной Египта.
05 сентября 2023 14:40
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды.

«Как по мне, олимпийская сборная Египта тоже не подарок. Поэтому любая из этих команд-соперниц представляет интерес. Хочется везде получить опыт. Будем приятно провести матч с любой из этих команд.

В силу того, что на чемпионате мира было много матчей и были более интересные афиши, смотрел большие матчи, которые показывали у нас. Соответственно, не помню, чтобы Катар был в этих матчах. У меня нет особого представления... Точнее, не помню, как они играли на чемпионате мира», - приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

7 и 11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12 сентября россияне встретятся с Катаром.

источник: «Спорт-Экспресс»
Валерий Карпин высказался о переходе российских игроков в Европу
По мнению тренера сборной. российские футболисты невостребованы.
05.09.2023 15:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карпин не удивлён хорошими выступлениями Кузяева во Франции
Далер отметился голом в четвёртом туре РПЛ.
05.09.2023 15:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карпин рассказал, были ли сложности с вызовом Головина в сборную России
Александр выступит за сборную в товарищеских матчах.
05.09.2023 15:27
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карпин не видит ничего плохого в тенденции на смену спортивного гражданства
Ранее Эдгар Севикян объявил об отказе от вызова в сборную России. 
05.09.2023 14:23
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карпин раскритиковал «Локомотив» за отношение к Пиняеву
Карпин раскритиковал «Локомотив» за отношение к Пиняеву
Специалист считает, что в московском клубе рискуют здоровьем игрока.
05.09.2023 14:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Краснодара» Оласа вызван в сборную Уругвая на матчи отбора к ЧМ-2026
Игры пройдут 9 и 12 сентября
05.09.2023 14:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.