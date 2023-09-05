Пиняев признался, что не следил за Катаром на чемпионате мира

Нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды.

«Как по мне, олимпийская сборная Египта тоже не подарок. Поэтому любая из этих команд-соперниц представляет интерес. Хочется везде получить опыт. Будем приятно провести матч с любой из этих команд.

В силу того, что на чемпионате мира было много матчей и были более интересные афиши, смотрел большие матчи, которые показывали у нас. Соответственно, не помню, чтобы Катар был в этих матчах. У меня нет особого представления... Точнее, не помню, как они играли на чемпионате мира», - приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

7 и 11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12 сентября россияне встретятся с Катаром.