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Карпин рассказал, были ли сложности с вызовом Головина в сборную России

Александр выступит за сборную в товарищеских матчах.
05 сентября 2023 15:27
автор: Александр Кожевников

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, были ли сложности с вызовом в сборную полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Были ли сложности с привлечением Головина, Миранчука? Нет. Послали им вызов, Головин приехал. По Миранчуку вы знаете — объективные причины. Он только-только начал тренироваться», - приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске и продлится с 4 сентября по 12 число того же месяца. Тренерский штаб Валерия Карпина вызвал на ближайшие товарищеские игры сборной 49 футболистов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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