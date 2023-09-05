Карпин рассказал, были ли сложности с вызовом Головина в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, были ли сложности с вызовом в сборную полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Были ли сложности с привлечением Головина, Миранчука? Нет. Послали им вызов, Головин приехал. По Миранчуку вы знаете — объективные причины. Он только-только начал тренироваться», - приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске и продлится с 4 сентября по 12 число того же месяца. Тренерский штаб Валерия Карпина вызвал на ближайшие товарищеские игры сборной 49 футболистов.