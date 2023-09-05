Карпин не удивлён хорошими выступлениями Кузяева во Франции

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в чемпионате Франции.

«Меня не удивило то, как начал Кузяев во Франции. А почему меня должно удивлять? Забил два гола? Замечательно. Оценить переход? Ему не 15 лет. Ему уже 30 — он сам выбирает путь продолжения своей карьеры», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Гавр» в домашнем матче 4-го тура Лиги 1 победил «Лорьян» со счетом 3:0. В составе хозяев поля забивали Далер Кузяев (53-я минута), Набиль Алиуи (70) и Нолан Мбемба (90). Российский полузащитник забил второй мяч в чемпионате Франции. На текущий момент «Гавр» располагается на седьмой строчке в Лиге 1 с пятью очками в активе.