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Валерий Карпин высказался о переходе российских игроков в Европу

По мнению тренера сборной. российские футболисты невостребованы.
05 сентября 2023 15:55
автор: Александр Кожевников

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне чемпионата России после перехода Арсена Захаряна и Далера Кузяева в чемпионаты Испании и Франции.

«Уровень чемпионата и отдельные личности — это разные вещи. У нас в других лигах играют четыре футболиста: Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Когда у нас будет 50 человек там играть, или хотя бы 20, тогда и будем говорить, что наши футболисты востребованы. Наши футболисты невостребованные.», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Захарян перед стартом сезона подписал контракт с испанским «Реалом Сосьедад», а Кузяев стал игроком французского «Гавра».

источник: «Спорт-Экспресс»
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