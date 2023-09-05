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В «Арисе» рассказали о сроках контракта Кокорина

Россиянин возвращается на Кипр.
05 сентября 2023 16:46

Директор по маркетингу кипрского клуба «Арис» Алексей Дозорцев ответил на вопрос о возвращении в команду российского форварда Александра Кокорина.

5 сентября «Арис» в соцсетях анонсировал переход 32-летнего футболиста итальянской «Фиорентины».

«Очень рады, что Кокорин снова с нами. Это будет контракт на сезон с опцией продления еще на один год», — приводит слова Дозорцева Sport24.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. В составе клуба из города Лимасол он провёл 30 матчей, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.

источник: Sport24
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