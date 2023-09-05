Игорь Шалимов: Абаскалю не надо экспериментировать на «Спартаке»

Бывший тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре московского «Спартака» в последних матчах чемпионата РПЛ.

2 сентября красно-белые в матче 7-го тура чемпионата России уступили в гостях «Краснодару» (0:2). Столичный клуб продлил серию без побед в РПЛ до четырех игр и опустился на девятое место в турнирной таблице. В активе команды десять очков.

«Есть ощущение, что тренер пытается доказать свою стойкость, что он не поддаётся на давление. Не надо экспериментировать на «Спартаке». Это команда, в которой нужен результат в каждом матче», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи». Встреча состоится 16 сентября на домашнем стадионе москвичей.