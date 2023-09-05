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Караваев и Тюкавин покинули расположение сборной России 

Футболисты отправились в расположение клубов по медицинским причинам.
05 сентября 2023 17:17
автор: Александр Кожевников

Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что Вячеслав Караваев и Константин Тюкавин покинули сборы национальной команды России.

«Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления.

Повреждение Константина Тюкавина, полученное в матче с «Ростовом» в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», - приводит слова Хайтина пресс-служба РФС.

источник: «Советский спорт»
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