Караваев и Тюкавин покинули расположение сборной России 

Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что Вячеслав Караваев и Константин Тюкавин покинули сборы национальной команды России.

«Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления.

Повреждение Константина Тюкавина, полученное в матче с «Ростовом» в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», - приводит слова Хайтина пресс-служба РФС.