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Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера «Факела»

Воронежцы решились на кардинальный шаг.
Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера «Факела»
05 сентября 2023 17:42
автор: Денис Владимиров

Воронежский «Факел» уволил с должности главного тренера Вадима Евсеева. О прекращении сотрудничества с 47-летним специалистом сообщает пресс-служба клуба РПЛ.

После семи туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Факел» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. В активе команды четыре очка.

Евсеев возглавил «Факел» в начале мая 2023 года. Он сменил на этом посту Дмитрия Пятибратова.

В следующем туре РПЛ «Факел» 17 сентября сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом».

источник: ФК «Факел»
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