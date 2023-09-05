Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера «Факела»

Воронежский «Факел» уволил с должности главного тренера Вадима Евсеева. О прекращении сотрудничества с 47-летним специалистом сообщает пресс-служба клуба РПЛ.

После семи туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Факел» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. В активе команды четыре очка.

Евсеев возглавил «Факел» в начале мая 2023 года. Он сменил на этом посту Дмитрия Пятибратова.

В следующем туре РПЛ «Факел» 17 сентября сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом».