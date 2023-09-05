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Луи ван Гал заявил, что на ЧМ по футболу было сделано всё для победы сборной Аргентины

Теории заговора от бывшего наставника сборной Нидерландов.
05 сентября 2023 17:44
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре было сделано всё для победы сборной Аргентины.

«Я не хочу много говорить об этом. Если вы посмотрите, как Аргентина забивала голы и как мы забивали, и как некоторые аргентинские игроки выходили за линию и не были наказаны, тогда я думаю, что все это было преднамеренно.

Я имею в виду всё. Что Месси должен был стать чемпионом мира? Я думаю, что да», - приводит слова ван Гала NOS.

Напомним, Месси в 2022 вместе со сборной Аргентины впервые в карьере выиграл титул чемпиона мира.

источник: NOS.nl
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