Луи ван Гал заявил, что на ЧМ по футболу было сделано всё для победы сборной Аргентины

Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре было сделано всё для победы сборной Аргентины.

«Я не хочу много говорить об этом. Если вы посмотрите, как Аргентина забивала голы и как мы забивали, и как некоторые аргентинские игроки выходили за линию и не были наказаны, тогда я думаю, что все это было преднамеренно.

Я имею в виду всё. Что Месси должен был стать чемпионом мира? Я думаю, что да», - приводит слова ван Гала NOS.

Напомним, Месси в 2022 вместе со сборной Аргентины впервые в карьере выиграл титул чемпиона мира.