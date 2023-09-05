И.о. президента RFEF извинился за поведение Рубиалеса после финала женского ЧМ-2023

Временно исполняющий обязанности главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Педро Роча извинился за скандал с участием отстраненного с поста президента RFEF Луиса Рубиалеса.

В ходе церемонии награждения после финала женского чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, что было расценено как проявление сексуального насилия.

В связи с этим инцидентом Международная федерация футбола (ФИФА) временно отстранила Рубиалеса с его должности.

«Педро Роча от лица RFEF считает необходимым искренне попросить прощения у футбольного мира в целом, особенно у игроков сборных Испании и Англии за совершенно неприемлемое поведение высшего институционального представителя во время финала и позднее», – говорится в сообщении на сайте организации.

46-летний Рубиалес возглавлял RFEF с 2018 года.