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И.о. президента RFEF извинился за поведение Рубиалеса после финала женского ЧМ-2023

Скандал с бывшим главой федерации возмутил весь футбольный мир.
05 сентября 2023 18:05
автор: Денис Владимиров

Временно исполняющий обязанности главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Педро Роча извинился за скандал с участием отстраненного с поста президента RFEF Луиса Рубиалеса.

В ходе церемонии награждения после финала женского чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, что было расценено как проявление сексуального насилия.

В связи с этим инцидентом Международная федерация футбола (ФИФА) временно отстранила Рубиалеса с его должности.

«Педро Роча от лица RFEF считает необходимым искренне попросить прощения у футбольного мира в целом, особенно у игроков сборных Испании и Англии за совершенно неприемлемое поведение высшего институционального представителя во время финала и позднее», – говорится в сообщении на сайте организации.

46-летний Рубиалес возглавлял RFEF с 2018 года.

источник: «Советский спорт»
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