Чинквини: мне показалось, что Кокорин завоевал доверие тренера «Фиорентины» Итальяно

Бывший менеджер сборной России по футболу Оресте Чинквини высказался о переходе российского форварда Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».

Ранее стало известно об аренде 32-летнего футболиста в «Арис». Соглашение рассчитано на один сезон и включает опцию продления.

«Мне жаль Кокорина. В прошлом году Саша здорово играл на Кипре, пусть и на более скромном уровне. Мне показалось, что он вернулся в «Фиорентину» с хорошим желанием и завоевал доверие тренера Винченцо Итальяно. Но к сожалению, «Фиорентина» решила его продать», – цитирует Чинквини Firenze Viola.

Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне. В составе клуба из Лимасола он провёл 30 матчей и отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.