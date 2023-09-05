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«Локомотив» рассматривает трансфер полузащитника «Пари НН» Михайлова

Воспитанник «Зенита» может переехать в Москву.
«Локомотив» рассматривает трансфер полузащитника «Пари НН» Михайлова
05 сентября 2023 19:18
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Московский «Локомотив» активизировал переговоры по подписанию полузащитника нижегородского «Пари НН» Ярослава Михайлова, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, клуб из Нижнего Новгорода готов расстаться с футболистом за 120 млн рублей. Отмечается, что потенциальный трансфер 20-летнего хавбека будет обсуждаться в рамках заседания совета директоров «Локомотива» 7 сентября.

Михайлов является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита». В прошлом сезоне он провёл за «Пари НН» 23 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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