«Локомотив» рассматривает трансфер полузащитника «Пари НН» Михайлова

Московский «Локомотив» активизировал переговоры по подписанию полузащитника нижегородского «Пари НН» Ярослава Михайлова, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, клуб из Нижнего Новгорода готов расстаться с футболистом за 120 млн рублей. Отмечается, что потенциальный трансфер 20-летнего хавбека будет обсуждаться в рамках заседания совета директоров «Локомотива» 7 сентября.

Михайлов является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита». В прошлом сезоне он провёл за «Пари НН» 23 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.