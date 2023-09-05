ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вендел оценил уровень Российской Премьер-лиги

Футболист выступает в России с 2020 года.
05 сентября 2023 19:21
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Зенита» Вендел оценил уровень Российской Премьер-лиги.

«Как мне уровень РПЛ? Игры высокой интенсивности, команды с несколькими иностранцами. Техническое качество, активные болельщики и великолепные стадионы!» — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне РПЛ Вендел принял участие в четырех матчах «Зенита», в которых оформил 2+2 по системе «гол+пас». Действующий контракт 26-летнего хавбека с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, бразилец перешел из «Спортинга» в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,30 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
Стали известны два главных кандидата на пост наставника «Факела»
Ранее воронежский клуб расстался с Вадимом Евсеевым.
05.09.2023 20:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Комментатор «Матч ТВ» Журавель раскрыл, кто может стать новым тренером «Факела»
Ранее воронежский клуб покинул Вадим Евсеев.
05.09.2023 20:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Реале Сосьедад» подтвердили слухи о болезни Захаряна
В «Реале Сосьедад» подтвердили слухи о болезни Захаряна
Назван симптом.
05.09.2023 20:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит» обратился в ЭСК РС по итогам матча РПЛ с ЦСКА
«Зенит» обратился в ЭСК РС по итогам матча РПЛ с ЦСКА
У петербуржцев ряд претензий к работе судей.
05.09.2023 19:59
Футбол
автор: Денис Владимиров
Олег Василенко может вернуться на пост главного тренера «Факела»
Олег Василенко может вернуться на пост главного тренера «Факела»
Сейчас специалист работает в «Алании».
05.09.2023 19:29
Футбол
автор: Денис Владимиров
Бурунов включил Карраскаля в тройку любимых игроков ЦСКА
Ранее игрок перебрался в московское «Динамо».
05.09.2023 19:23
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.