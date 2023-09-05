Полузащитник «Зенита» Вендел оценил уровень Российской Премьер-лиги.

«Как мне уровень РПЛ? Игры высокой интенсивности, команды с несколькими иностранцами. Техническое качество, активные болельщики и великолепные стадионы!» — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне РПЛ Вендел принял участие в четырех матчах «Зенита», в которых оформил 2+2 по системе «гол+пас». Действующий контракт 26-летнего хавбека с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, бразилец перешел из «Спортинга» в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,30 миллионов евро.