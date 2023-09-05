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«Зенит» обратился в ЭСК РС по итогам матча РПЛ с ЦСКА

У петербуржцев ряд претензий к работе судей.
«Зенит» обратился в ЭСК РС по итогам матча РПЛ с ЦСКА
05 сентября 2023 19:59
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Санкт-петербургский «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть несколько эпизодов из матча 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА. Об этом со ссылкой на службу коммуникаций РФС сообщает «РИА Новости».

Матч ЦСКА – «Зенит» состоялся 3 сентября в Москве и закончился со счетом 1:1. На игре работала бригада судей во главе с Павлом Кукуяном.

В петербургском клубе считают, что арбитр мог четырежды назначить пенальти в ворота армейцев. Также сине-бело-голубые уверены, что Кукуян должен был в концовке встречи удалить с поля защитника москвичей Виллиан Рошу.

После семи туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» с 14 очками занимает четвёртое место, ЦСКА с 11 баллами располагается на седьмой строчке.

источник: «РИА Новости»
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