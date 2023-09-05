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Рауль Рианчо: Захаряну нужно побороть страх совершать ошибку в «Реал Сосьедаде»

Испанский тренер дал совет молодому таланту.
05 сентября 2023 20:41
автор: Матвей Макаренко

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал навыки, которые помогут российскому полузащитнику Арсену Захаряну в «Реал Сосьедаде». Хавбек перешёл в новый клуб в это трансферное окно.

«Захаряну надо упорно тренироваться, чтобы закрепиться в стартовом составе «Сосьедад». Арсен должен продолжать работать над своими футбольными навыками, включая технику, физическую форму, тактику и психологию. Еще один важный момент: Захаряну нужно побороть страх совершить ошибку. В ла лиге ценятся игроки, которые не боятся смелых решений и ответственности. Эти навыки помогут ему заиграть в Испании на высоком уровне», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро (по данным портала Transfermarkt). За испанский клуб 20-летний россиянин провёл 2 матча в Ла Лиге, но голов не забил.

источник: «РБ-Спорт»
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