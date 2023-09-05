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Губерниев посоветовал Павлюченко обратиться к психиатру: слабый и никчемный

Комментатор жестко высказался о бывшем футболисте.
Губерниев посоветовал Павлюченко обратиться к психиатру: слабый и никчемный
05 сентября 2023 20:53
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко.

«Павлюченко просто слабый и никчемный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и Дзюбы. В каком он там находиться шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят», — приводит слова журналиста Sport24.

Ранее во время съемок ютуб-шоу «Ну так нельзя» Губерниев позвонил Павлюченко и пообещал «сделать из него говно» в рамках публичной встречи. Позднее Роман назвал Дмитрия хамом и «противным человеком».

источник: Sport24.ru
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