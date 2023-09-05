Тихонов раскритиковал действия Бабича перед пенальти в ворота «Спартака»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич пытался испортить одиннадцатиметровую отметку перед тем, как «Краснодар» исполнял пенальти в ворота красно-белых в матче 7-го тура РПЛ.

Данное поведение раскритиковал легенда «Спартака» Андрей Тихонов.

«Бабич насмотрелся интернета. Были такие моменты, когда так делали, кто-то поскользнулся, нога уехала. Вот ты занимайся своим делом — выходи играй в футбол. Зачем ты это делаешь? Я считаю, это вообще неспортивное поведение. За такое можно желтую карточку давать», - сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Действия Бабича не помешали Эдуарду Сперцяну забить пенальти, а «Краснодару» выиграть - 2:0.

«Краснодар» после победы над соперником набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остаётся на восьмом месте с десятью очками.

16 сентября краснодарский клуб сыграет на выезде против «Ахмата». Подопечные Гильермо Абаскаля в тот же день отправятся в гости к «Сочи».