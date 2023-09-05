Игрок «Краснодара» Ахметов дал совет Сперцяну, где продолжить карьеру

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов отреагировал на несостоявшийся переход своего одноклубника, хавбека Эдуарда Сперцяна, в клуб из европейский клуб.

«Он классный футболист, перспективный игрок, топ для нашего чемпионата. Считаю, что он должен уезжать и проявить себя там, чтобы играть в большом европейском клубе», - приводит слова игрока «Матч ТВ».

В текущем сезоне Сперцян провел за «быков» восемь матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. По оценке порталп Transfermarkt, рыночная стоимость армянина составляет 12 миллионов евро.