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Игрок «Краснодара» Ахметов дал совет Сперцяну, где продолжить карьеру

В летнее трансферное окно на хавбека всерьез претендовали нидерландские «Аякс» и «Фейеноорд».
05 сентября 2023 21:51
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов отреагировал на несостоявшийся переход своего одноклубника, хавбека Эдуарда Сперцяна, в клуб из европейский клуб.

«Он классный футболист, перспективный игрок, топ для нашего чемпионата. Считаю, что он должен уезжать и проявить себя там, чтобы играть в большом европейском клубе», - приводит слова игрока «Матч ТВ».

В текущем сезоне Сперцян провел за «быков» восемь матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. По оценке порталп Transfermarkt, рыночная стоимость армянина составляет 12 миллионов евро.

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