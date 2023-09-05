Игорь Колыванов: Кокорину совсем не дали шансов в «Фиорентине»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о переходе российского форварда Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис». Это уже его второй заход в клуб из Кипра.

«Понятное дело, что в «Фиорентине» заиграть очень непросто. Это действительно сильная команда. Но послушайте, почему ему совсем не дали там шансов, если не брать в расчет три минуты? Тренер обязан предоставить подопечному два-три полных матча, чтобы тот получил реальную возможность проявить себя, а потом делать выводы. Это особенно удивляет на фоне не самых лучших результатов «фиалок» в новом сезоне», — приводит слова Колыванова RT.

Сезон-2022/23 32-летний Кокорин также провёл в «Арисе». Форварда привёл клуб из Лимасола к победе в чемпионате Кипре. Этот трофей стал первым в истории «Ариса».