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Игорь Колыванов: Кокорину совсем не дали шансов в «Фиорентине»

Эксперт удивлён решению тренера по россиянину.
05 сентября 2023 22:06
автор: Матвей Макаренко

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о переходе российского форварда Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис». Это уже его второй заход в клуб из Кипра.

«Понятное дело, что в «Фиорентине» заиграть очень непросто. Это действительно сильная команда. Но послушайте, почему ему совсем не дали там шансов, если не брать в расчет три минуты? Тренер обязан предоставить подопечному два-три полных матча, чтобы тот получил реальную возможность проявить себя, а потом делать выводы. Это особенно удивляет на фоне не самых лучших результатов «фиалок» в новом сезоне», — приводит слова Колыванова RT.

Сезон-2022/23 32-летний Кокорин также провёл в «Арисе». Форварда привёл клуб из Лимасола к победе в чемпионате Кипре. Этот трофей стал первым в истории «Ариса».

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