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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон: бразильцы приезжают в РПЛ из-за уровня чемпионата

Но есть и ещё один фактор.
05 сентября 2023 22:17
автор: Матвей Макаренко

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон объяснил, почему бразильцы переезжают в чемпионат России. Есть два фактора.

«Какие особенности российского чемпионата могу выделить, благодаря которым сюда приезжает столько бразильцев? Прежде всего уровень первенства — здесь очень хорошее первенство, плюс отличная страна — в основном привлекает совокупность этих факторов», — приводит слова Фассона Sport24.

Наибольшее число представителей это страны среди команд в РПЛ – в «Зените». В обойме сине-бело-голубых семь игроков из Бразилии.

источник: Sport24
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