Акции «МЮ» совершили рекордное падение после того, как Глейзеры передумали продавать клуб

Стоимость акций «Манчестер Юнайтед» упала после того, как стало известно, что семья Глейзеров не будет продавать клуб, сообщает Bloomberg.

Падение составило 21%, что является рекордом, с того момента, как клуб стал публичной компанией 11 лет назад. Это привело к тому, что капитализация «МЮ» снизилась на 700 млн долларов, в настоящий момент клуб оценивается в 3,2 млрд долларов.

Глейзеры стали владельцами «Манчестер Юнайтед» в 2005 году. Клуб с этого момента пять раз становился чемпионом Англии, завоевал один кубок страны и пять Кубков лиги. В Лиге чемпионов при правлении Глейзеров «МЮ» побеждал один раз.