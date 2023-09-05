Агент Георгия Щенникова рассказал, что игрок отказался от перехода в зарубежный клуб

Сергей Пушкин, представляющий интересы российского защитника Георгия Щенникова, рассказал о возможном клубе игрока. Он мог перейти в зарубежный чемпионат.

«Переговоры идут. Обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: и московские, и немосковские клубы. ФНЛ, РПЛ — разные варианты. Был интерес из-за рубежа, но мы к Георгию отнеслись с пониманием — у него большая семья, приоритет на ней. Остановились на российских клубах? Ну, конечно. Интерес был из ближнего зарубежья», — приводит слова Пушкина РИА «Новости».

В прошлом сезоне Щенников выступал за ЦСКА. Он провёл в команде 15 лет. За это время у него на счету 367 матчей и 10 голов. Сейчас Щенникову 32 года.