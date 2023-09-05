Владимир Кузьмичёв: «Факел» – главный фаворит на вылет

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался об увольнении Вадима Евсеева из «Факела». Об этой отставке стало известно сегодня.

«Понятно, что у «Факела» мало очков и последняя игра совсем не получилась. С учётом того, что руководители были более терпеливы, когда работали другие специалисты, в этой ситуации с Евсеевым они поторопились. С нынешними футболистами «Факела», Вадим Валентинович выстраивал командную игру, и было понятно за счёт чего они бы набирали очки. Так бывает, теперь надо посмотреть, кого пригласит «Факел». «Факел» — главный претендент на вылет? По составу точно. «Факелу» и «Балтике» будет тяжелее всех решать задачу остаться в РПЛ», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Евсеев возглавил «Факел» в мае 2023 года. Под его руководством воронежский клуб в прошлом сезоне в стыковых матчах сохранил место в Российской Премьер-лиге, обыграв по сумме двух матчей красноярский «Енисей».