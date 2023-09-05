Названа дата, когда «Барселона» может объявить о продлении контракта с Хави

Накануне стало известно, что «Барселона» и Хави близки к продлению контракта.

По данным издания AS, пролонгации соглашения с наставником и его тренерским штабом практически решен. Новый контракт 43-летнего специалиста будет рассчитан до 30 июня 2026 года.

Официально о продлении контракта с главным тренером каталонский клуб может объявить на следующей неделе, во вторник или в среду.

Хави возглавил сине-гранатовых в ноябре 2021 года. За это время под его руководством команда провела 94 матча во всех турнирах, в которых одержала 59 побед, потерпела 19 поражений и еще 16 раз сыграла вничью.