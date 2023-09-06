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Форвард «Локомотива» Дзюба получил 17 штрафов за нарушения ПДД в течение двух недель

Его автомобиль штрафуют почти ежедневно.
06 сентября 2023 06:18
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба является зломтным нарушителем правил дорожного движения.

По информации телеграм-канала SHOT, 35-летний футболист за последние две недели получил 17 штрафов. Тот, кто находился за рулем автомобиля Дзюбы, дважды был уличен в неправильной парковке и 15 за превышение скорости.

Так, 16 августа машина нападающего «Локомотива» была обнаружена припаркованной в неположенном месте у ресторана на Патриарших прудах в столице.

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба провел шесть матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

источник: Телеграм-канал Life Shot
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