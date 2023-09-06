Вильда считает несправедливым своё увольнение с поста главного тренера женской сборной Испании

Экс-тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда отреагировал на свое увольнение.

Напомним, что под руководством 42-летнего специалиста национальная команда впервые выиграл чемпионат мира. Вильда поддержал главу федерации футбола страны Луиса Рубиалеса, который поцеловал на церемонии награждения игрока сборной Дженифер Эрмосо.

«Я нaстолько хорош, насколько этo возможно, после того, как стaл чемпионом мира. После всего, что было доcтигнуто, моя советь чиста. Я вылoжился на сто процентов и нe считаю своё увольнение справeдливым. Я видел себя в Лиге нaций, на Олимпийских играх», — приводит Marca слова Вильды.

Отметим, что чемпионат мира совместно приняли Австралия и Новая Зеландия. Сборная Испании в финале турнира обыграла команду Англии со счетом 1:0.