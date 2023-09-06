Актёр Бурунов охарактеризовал голкипера ЦСКА Акинфеева

Российский актёр Сергей Бурунов высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

Отметим, что футболист играет за красно-синих с 2003 года.

«Как говорил, кажется, Чарли Чаплин: «В нём есть ЭТО». Это невозможно объяснить, какая-то матрица лидерства. Есть сила в человеке, в его поведении, во взгляде, в речи. В жизни он обыкновенный, общаешься с ним — с виду он легкий, простой человек. Но на поле происходит концентрация его вот этой силы, его талант начинает проявляться по полной», — цитирует Бурунова пресс-служба ЦСКА.

Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России и помог клубу стать обладателем Кубка УЕФА в 2006 году.