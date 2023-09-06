Президент AFA: «Лионель Месси может легко сыграть на чемпионате мира-2026»

Глава Аргентинской футбольной ассоциации (АFA) Клаудио Тапия признался, что желает видеть Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Да, я могу представить Месси на чемпионате мира в 2026 году, и мне бы хотелось, чтобы он там сыграл. С его данными он запросто сможет сыграть на ЧМ-2026.

Он будет играть на той позиции, на которой захочет, потому что действительно на это способен. Все будет зависеть от того, чего он хочет, но, конечно, я об этом мечтаю», — приводит слова Тапиа Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне MLS Месси сыграл в трех матчах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее Месси был вызван на ближайший сбор национальной команды. Аргентина в сентябре проведет два квалификационных матча к ЧМ-2026 – против Эквадора и Боливии 8 и 12 сентября соответственно.