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Джанлуиджи Буффон ответил, что побудило его завершить карьеру

Легендарный итальянский голкипер повесил бутсы на гвоздь в 45 лет.
06 сентября 2023 09:13
автор: Александр Бойченко

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему принял решение завершить карьеру по окончании прошлого сезона.

«Продолжать играть не имело смысла. Считаю, что для ухода настал правильный момент, я в подходящем возрасте. Прошлый сезон был пробным, я начал его в отличной форме, но всё равно травмировался, и для меня это стало сигналом», – приводит слова Буффона Atlanta Journal Constitution.

Добавим, что последним клубом Буффона стала «Парма». В сезоне-2022/2023 за команду Серии В он провёл 19 матчей, пропустил 24 гола и сохранил ворота «сухими» в пяти встречах. В его послужном списке десять титулов чемпиона Италии и трофей Лиги 1. В 2006 году вместе со сборной Италии голкипер стал чемпионом мира.

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