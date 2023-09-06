Джанлуиджи Буффон ответил, что побудило его завершить карьеру

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему принял решение завершить карьеру по окончании прошлого сезона.

«Продолжать играть не имело смысла. Считаю, что для ухода настал правильный момент, я в подходящем возрасте. Прошлый сезон был пробным, я начал его в отличной форме, но всё равно травмировался, и для меня это стало сигналом», – приводит слова Буффона Atlanta Journal Constitution.

Добавим, что последним клубом Буффона стала «Парма». В сезоне-2022/2023 за команду Серии В он провёл 19 матчей, пропустил 24 гола и сохранил ворота «сухими» в пяти встречах. В его послужном списке десять титулов чемпиона Италии и трофей Лиги 1. В 2006 году вместе со сборной Италии голкипер стал чемпионом мира.