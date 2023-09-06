Александр Кокорин отказался от перехода в чемпионат Турции ради Кипра

Российский нападающий Александр Кокорин в минувшее лето мог стать игроком турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», сообщает издание Sport24.

По информации источника, «Фатих» хотел взять Кокорина в аренду с зарплатой 600 тысяч евро. По окончании соглашения с «Фиорентиной» турецкий клуб был готов подписать с россиянином полноценный контракт на улучшенных условиях.

Однако Кокорин отказался от перехода в связи с приобретенной недвижимостью на Кипре для семьи.

Напомним, в прошлом сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. 32-летний нападающий провел 20 матчей за клуб в местном чемпионате, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

В сезоне-2022/23 россиянин также будет выступать за кипрскую команду на правах аренды.