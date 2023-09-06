«Хочу попробовать свои силы за границей». Мирзов - о переходе в «Нефтчи»

Российский полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов рассказал, почему решил продолжить карьеру в Азербайджане.

По завершении минувшего сезона футболист покинул «Химки» на правах свободного агента. С клубом из Азербайджана Мирзов подписал однолетний контракт.

«Нефтчи» — большой клуб с большими традициями. Для себя сразу решил, что нужно ехать. Честно говоря, про переход ни с кем не советовался. Когда закончился контракт с моей предыдущей командой, я понял, что хочу попробовать свои силы за границей. Подумал: когда, если не сейчас?» — приводит пресс-служба «Нефтчи» слова Мирзова.

Всего за «Химки» он сыграл 67 встреч, отличился 14 забитыми мячами и отдал семь ассистов.