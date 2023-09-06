Нагельсман может стать главным тренером «Боруссии» или сборной Германии

Экс-главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман является одним из кандидатов на пост наставника дортмундской «Боруссии» или сборной Германии, сообщает портал Abenzeitung.

Ранее Нагельсман отклонил несколько интересных предложений от «Челси» и «Тоттенхэма» и «ПСЖ».

35-летний специалист тренировал «Баварию» с июля 2021 по март 2023 года. За это время он вместе с командой стал чемпионом Германии и дважды обладателем Суперкубка страны.

Кроме того, Нагельсман может сменить Ханси Флика на посту главного тренера сборной Германии. Ближайший сентябрьский сбор будет определяющим для нынешнего специалиста национальной команды.