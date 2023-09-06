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«Дело не в деньгах»: экс-тренер «Спартака» отказался возглавить «Аль-Хиляль»

За саудовский клуб уже выступают многие именитые футболисты.
06 сентября 2023 10:15
автор: Александр Бойченко

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин объяснил, почему отказался возглавить саудовский клуб «Аль-Хиляль».

«Это было интуитивное чувство, дело не в деньгах. Я могу представить в футболе все, и, конечно же, финансовый фактор всегда играет большую роль. Но в тот момент это казалось неправильным. В этом году я провел уже четыре матча в качестве тренера национальной сборной, и мне не хотелось уходить сразу после этого», – заявил Якин Sport1.

Добавим, Якин тренирует сборную Швейцарию с 2021 года. За это время «красные крестоносцы» провели под его руководством 24 матча, в которых одержали 12 побед, потерпели 7 поражений и еще пять раз сыграли вничью.

Напомним, Якин возглавлял московский «Спартака» в сезоне-2014/15. Тогда красно-белые заняли шестое место в турнирной таблице и не смогли отобраться в еврокубковую кампанию.

источник: Sport1
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