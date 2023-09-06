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Дасаев объяснил, что изменилось в игре Матвея Сафонова в новом сезоне

Вратарь «Краснодара» был вызван в сборную России.
06 сентября 2023 11:12
автор: Александр Бойченко

Серебряный призер чемпионата Европы-1988 года Ринат Дасаев оценил форму вратарей сборной России перед ближайшими контрольными матчами в сентябре.

«Я думаю, что второй тайм мог бы сыграть Кержаков. Сафонов сейчас тоже в неплохой форме, видать, он немного сообразил, как нужно играть. Все нюансы, которые у него были, в том числе провалы, очень вальяжно играл в воротах, исправил.

Сейчас у него серьезность появилась, хотелось бы, чтобы он продолжал, его нужно попробовать. Не знаю, как у них распределено, но второй тайм, думаю, нужно отдать Кержакову», — приводит слова Дасаева ТАСС.

Отметим, что сборная России в сентябре проведет две контрольных матча против олимпийской команды Египта. Встречи пройдут 7 и 11 сентября. Кроме того, 12 сентября подопечные Валерия Карпина выйдут на товарищеский поединок против Катара.

источник: ТАСС
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