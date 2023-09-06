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Яссин Буну рассказал, почему выбрал «Аль-Хиляль» вместо мадридского «Реала»

Вратарь сборной Марокко решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
06 сентября 2023 11:16
автор: Александр Бойченко

Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну высказался о сорванном трансфере в мадридский «Реал» минувшим летом.

«Да, у меня было предложение от «Реала» — я был приоритетным вариантом. Кубок Африки усложнил ситуацию, поэтому сделка сорвалась», — цитирует El Pelotazo Буну.

Во второй половине августа Буну перешел из «Севильи» в «Аль-Хиляль» за 19 миллионов евро, подписав контракт на три года.

В составе испанского клуба вратарь сборной Марокко дважды выиграл Лигу Европы. Свой последний матч за «Севилью» Буну провел в Суперкубке УЕФА против «Манчестер Сити» (1:1, 5:6 – в серии пенальти).

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