Яссин Буну рассказал, почему выбрал «Аль-Хиляль» вместо мадридского «Реала»

Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну высказался о сорванном трансфере в мадридский «Реал» минувшим летом.

«Да, у меня было предложение от «Реала» — я был приоритетным вариантом. Кубок Африки усложнил ситуацию, поэтому сделка сорвалась», — цитирует El Pelotazo Буну.

Во второй половине августа Буну перешел из «Севильи» в «Аль-Хиляль» за 19 миллионов евро, подписав контракт на три года.

В составе испанского клуба вратарь сборной Марокко дважды выиграл Лигу Европы. Свой последний матч за «Севилью» Буну провел в Суперкубке УЕФА против «Манчестер Сити» (1:1, 5:6 – в серии пенальти).