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Миранчука внесут в заявку «Аталанты» на Лигу Европы

Турнир начнется 21 сентября.
06 сентября 2023 11:53
автор: Александр Поволоцкий

«Аталанта» включит российского полузащитника Алексея Миранчука в заявку клуба на Лигу Европы.

Об этом сообщает TuttoAtalanta.

Напомним, что команда из Бергамо сыграет на групповой стадии турнира в квартете D со «Спортингом», «Штурмом» и «Ракувом».

Ранее в СМИ появилась информация, что Миранчук может покинуть «Аталанту». Россиянином интересовались клубы из чемпионата Турции.

Контракт футболиста с «Аталантой» действует до июня 2024 года, но Алексей ни разу не попадал в заявку команды на матчи текущего сезона.

источник: Tutto Atalanta
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