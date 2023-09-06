Миранчука внесут в заявку «Аталанты» на Лигу Европы

«Аталанта» включит российского полузащитника Алексея Миранчука в заявку клуба на Лигу Европы.

Об этом сообщает TuttoAtalanta.

Напомним, что команда из Бергамо сыграет на групповой стадии турнира в квартете D со «Спортингом», «Штурмом» и «Ракувом».

Ранее в СМИ появилась информация, что Миранчук может покинуть «Аталанту». Россиянином интересовались клубы из чемпионата Турции.

Контракт футболиста с «Аталантой» действует до июня 2024 года, но Алексей ни разу не попадал в заявку команды на матчи текущего сезона.