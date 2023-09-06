«Просто сидеть на зарплате не хочу». Экс-защитник «Урала» Меркулов завершил карьеру

Бывший защитник «Урала» Михаил Меркулов принял решение завершить игровую карьеру из-за постоянных проблем со здоровьем.

«Я принял решение, что, скорее всего, буду заканчивать с карьерой. У меня были варианты продолжения карьеры в России, но я не хочу быть клоуном в цирке. Просто сидеть на зарплате я не хочу. Решение закончить шло достаточно давно, потому что последние полтора года не играл», — сказал Меркулов «Матч ТВ».

Добавим, 29-летний футболист известен по выступлениям за «Урал» (98 матчей) и казанский «Рубин» (9 матчей).

В начале июля левый защитник расторг контракт с хорватской «Риекой».