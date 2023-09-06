Смородская – о лидерстве «Краснодара»: «Зенит» был и остается главным претендентом на чемпионство

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила уверенность, что «Зенит» остается главным фаворитом на завоевание золотых медалей чемпионата России в нынешнем сезоне.

«Зенит» был и остается главным претендентом на чемпинство в этом сезоне. Лидерство «Краснодара» ничего пока не означает. У команды Семака есть класс и запас прочности», — сказала Смородская РБ-Спорт.

Напомним, в последние пять сезонов «Зенит» неизменно финишировал в чемпионате на первом месте.

После семи туров сине-бело-голубые идут на четвертом месте с 14 очками. В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют в гостях с «Рубином» 17 сентября.