ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Соболев признан лучшим игроком «Спартака» в августе

Форвард продемонстрировал отличную результативность.
06 сентября 2023 13:23
автор: Александр Бойченко

«Спартак» объявил лучшего футболиста команды по итогам августа.

По результатам голосования болельщиков Александр Соболев был признан лучшим (41%). В августе форвард четыре раза поразил ворота соперников и дважды отдал результативные передачи. На втором месте оказался нападающий Тео Бонгонда (33%), тройку замкнул Квинси Промес (18%).

По результатам семи туров красно-белые идут на 9-й строчке, имея в активе десять баллов. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Сочи» 16 сентября. Ранее сообщалось, что матч будет перенесен в Москву из-за состояния газона на стадионе «Фишт».

источник: ФК «Спартак»
Смородская – о лидерстве «Краснодара»: «Зенит» был и остается главным претендентом на чемпионство
Сине-бело-голубые идут на четвертом месте после семи туров.
06.09.2023 12:34
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Просто сидеть на зарплате не хочу». Экс-защитник «Урала» Меркулов завершил карьеру
В последние годы игрок выступал в Хорватии.
06.09.2023 12:30
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Юран и Орещук – одна большая мафия». Агент Масоэро – об уходе игрока из «Пари НН»
«Юран и Орещук – одна большая мафия». Агент Масоэро – об уходе игрока из «Пари НН»
28-летний футболист перебрался в чемпионат Румынии.
06.09.2023 12:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Миранчука внесут в заявку «Аталанты» на Лигу Европы
Миранчука внесут в заявку «Аталанты» на Лигу Европы
Турнир начнется 21 сентября.
06.09.2023 11:53
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кркич получит руководящую должность в «Барселоне»
06.09.2023 11:19
Футбол
Яссин Буну рассказал, почему выбрал «Аль-Хиляль» вместо мадридского «Реала»
Вратарь сборной Марокко решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
06.09.2023 11:16
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.