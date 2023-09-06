Александр Соболев признан лучшим игроком «Спартака» в августе

«Спартак» объявил лучшего футболиста команды по итогам августа.

По результатам голосования болельщиков Александр Соболев был признан лучшим (41%). В августе форвард четыре раза поразил ворота соперников и дважды отдал результативные передачи. На втором месте оказался нападающий Тео Бонгонда (33%), тройку замкнул Квинси Промес (18%).

По результатам семи туров красно-белые идут на 9-й строчке, имея в активе десять баллов. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Сочи» 16 сентября. Ранее сообщалось, что матч будет перенесен в Москву из-за состояния газона на стадионе «Фишт».