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Власти Свердловской области считают нереальной задачей по самоокупаемости арены в Екатеринбурге

На стадионе свои домашние матчи проводит клуб РПЛ.
06 сентября 2023 13:53
автор: Александр Поволоцкий

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт считает, что регион не сможет выполнить поручение президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что после проведения ЧМ-2018 по футболу, глава государства заявил о необходимости самоокупаемости стадионов к 2024 году. Игры чемпионата принимала и «Екатеринбург-Арена».

«Самоокупaемости арены не может быть, кaк и окупаемости любого спортивнoго объекта», — приводит 66.ru слова министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

Президент давал поручения, чтобы спортивные сооружения мундиаля должны были передать футбольным клубам и другим организациям.

Отметим, что на содержание «Екатеринбург-Арены» на 2023 год в бюджете области заложили 154,4 млн рублей. Первые четыре года федеральные направляли по 250 млн.

Стадион является домашней ареной «Урала».

источник: 66.ru
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