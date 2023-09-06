Созин предложить дисквалифицировать Фернандеса из-за его поступка в матче с ЦСКА

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал поведение флангового защитника «Зенита» Марио Фернандеса во встрече 7-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«Хоть и прошло несколько дней, но ЭСК, а потом КДК, должны рассмотреть провокацию Марио Фернандеса после гола «Зенита». Этот забег – не просто плевок в сторону ЦСКА, это очень опасная вещь.

Это провокация, его поведение в этот момент просто выходит за рамки разумного. Марио за такое надо забанить на пару матчей», — сказал Созин «Чемпионату».

Напомним, после гола Вендела в концовке матча Марио Фернандес демонстрировано побежал праздновать гол «Зенита», оббежав всю бройку со скоростью более 30 км/ч.

Ранее Фернандес выступал за ЦСКА на протяжении десяти лет.