Чистяков назвал «слухами из интернета» информацию об интересе «Локомотива»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал информацию об интересе со стороны московского «Локомотива».

Ранее спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов сообщил, что Чистяков был в шорт-листе столичной команды.

«Читал про интерес «Локомотива». Это были слухи из интернета, не более. У меня контракт с «Зенитом». Люблю этот клуб, поэтому я здесь. Какие другие клубы? Пока не могу вообще даже об этом говорить», – приводит слова Чистякова «Спорт-Экспресс».

Чистяков выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе петербургского клуба четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) он сыграл два матча.

Контракт 29-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2,5 млн.