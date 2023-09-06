ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Чистяков назвал «слухами из интернета» информацию об интересе «Локомотива»

Защитник пока остаётся в «Зените».
06 сентября 2023 14:17
автор: Денис Владимиров

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал информацию об интересе со стороны московского «Локомотива».

Ранее спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов сообщил, что Чистяков был в шорт-листе столичной команды.

«Читал про интерес «Локомотива». Это были слухи из интернета, не более. У меня контракт с «Зенитом». Люблю этот клуб, поэтому я здесь. Какие другие клубы? Пока не могу вообще даже об этом говорить», – приводит слова Чистякова «Спорт-Экспресс».

Чистяков выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе петербургского клуба четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) он сыграл два матча.

Контракт 29-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2,5 млн.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Локомотив» изучал возможность подписания защитника «Ракува» Арсенича
Сделка сорвалась из-за травмы игрока.
06.09.2023 14:29
Футбол
автор: Денис Владимиров
В «Нефтчи» назвали причину подписания контракта с Мирзовым
Игрок завершал прошлый сезон в «Химках».
06.09.2023 14:24
Футбол
автор: Александр Кожевников
Созин предложить дисквалифицировать Фернандеса из-за его поступка в матче с ЦСКА
Центральная игра 7-го тура завершилась вничью со счетом 1:1.
06.09.2023 13:56
Футбол
автор: Александр Бойченко
Власти Свердловской области считают нереальной задачей по самоокупаемости арены в Екатеринбурге
На стадионе свои домашние матчи проводит клуб РПЛ.
06.09.2023 13:53
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» объявил имя лучшего футболиста команды по итогам августа
«Спартак» объявил имя лучшего футболиста команды по итогам августа
Он опередил Квинси Промеса и Тео Бонгонда.
06.09.2023 13:23
Футбол
автор: Александр Бойченко
Смородская — о лидерстве «Краснодара»: «Зенит» был и остаётся главным претендентом на чемпионство
Сине-бело-голубые идут на четвёртом месте после семи туров.
06.09.2023 12:34
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.